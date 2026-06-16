معاون فنی و مهندسی سازمان ساتبا از ادامه عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شرایط سخت گرمایی خبر داد و گفت: با وجود ثبت دمای بسیار بالا در منطقه زابل، پیمانکاران زیرنظر ساتبا بدون وقفه در حال نصب تجهیزات هستند تا دو نیروگاه سه مگاواتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شبکه برق کشور متصل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا پرنده‌مطلق، با اشاره به روند اجرای طرحهای نیروگاهی اظهار کرد: در حالی که زابل به عنوان گرم‌ترین شهر جهان شناخته شده است، پیمانکاران فعال در پروژه‌های ساتبا با تمام توان در حال نصب و راه‌اندازی دو نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی هستند.

وی افزود: امیدواریم ظرف مدت ۲۰ روز آینده یکی از این نیروگاه‌ها وارد مدار شود و حداکثر تا یک ماه آینده نیز نیروگاه دوم به بهره‌برداری برسد.

معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با تاکید بر تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی تصریح کرد: نه در شرایط جنگی و نه در اوج گرمای شدید، هیچ‌یک از تیم‌های مرتبط با ساتبا از تلاش دست نکشیدند و همواره کوشیدند نیروگاه‌های مورد نیاز برای عبور موفق از پیک مصرف برق تابستان ۱۴۰۵ را در کمترین زمان ممکن وارد مدار کنند.