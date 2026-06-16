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بنا بر اعلام بیمه مرکزی، در آخرین مرحله پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده جنگ رمضان تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، هزار و ۸۵۰ پرونده دیگر تعیین تکلیف شد و مجموع پرداختیها در این بخش به ۱۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، تاکنون ۳۲ هزار و ۸۵۰ فقره خسارت از سوی مراجع ذیربط در ۲۹ استان کشور برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده که از این تعداد، ارزیابی ۲۹ هزار و ۲۹۸ خودرو به پایان رسیده است.
همچنین با پرداختهای انجامشده در مرحله اخیر، تعداد پروندههای پرداختشده به ۲۱ هزار و ۹۱۱ فقره افزایش یافته و مجموع خسارت پرداختی به خودروهای آسیبدیده جنگ رمضان به ۱۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال رسیده است.
گفتنی است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده با همکاری دستگاههای ذیربط همچنان در حال انجام است.