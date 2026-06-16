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به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ۱۲۵ آشپزخانه اطعام و احسان حسینی در هرمزگان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل کمیته امداد هرمزگان گفت: تا پایان ماه صفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار دست غذای گرم در استان پخت و بین نیازمندان توزیع میشود.
حمید باسره افزود: در این مدت پنج هزار بسته معیشتی نیز به نیازمندان اهدا میشود.
وی گفت: هزینه اجرای این پویش از محل مشارکتهای مردمی، کمک خیران، ۱۶۴ مرکز نیکوکاری، هیئتهای مذهبی و گروههای جهادی با هم افزایی کمیته امداد تامین میشود.
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مدیر کل کمیته امداد هرمزگان افزود: شهروندان میتوانند با شماره گیری کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷* و یا واریز وجه نقد به شماره کارت ۰۲۲۲-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ در این طرح مشارکت کنند.
باسره افزود: سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار دست غذای گرم به ارزش بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان بین نیازمندان استان توزیع شد.