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آیین رونمایی از کتاب «یَل» با محوریت زندگی، ایثار و رشادتهای سردار شهید ذبیحالله عالی، با حضور خانواده معظم شهید، مسئولان و جمعی از رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس در جویبار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین رونمایی از کتاب «یَل» به قلم ابراهیم باقری حمیدآبادی، با موضوع روایت زندگی، ایثار و پهلوانی سردار شهید ذبیحالله عالی، با حضور خانواده معظم شهید، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و یادگاران دفاع مقدس در شهرستان جویبار برگزار شد.
فرماندار جویبار در این مراسم با اشاره به نقشآفرینی سردار شهید ذبیحالله عالی در دوران دفاع مقدس گفت: این فرمانده شجاع مازندرانی در لشکر ۲۵ کربلا با منش پهلوانی، روحیه ایثار و اخلاص، عاشقانه و خالصانه برای دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور تلاش کرد.
محمد مدانلو افزود: رشادتها و مجاهدتهای سردار شهید عالی در دوران دفاع مقدس، سرمایهای ارزشمند برای تاریخ انقلاب اسلامی است و باید به شیوههای مختلف به نسلهای آینده منتقل شود.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: نام و یاد شهدا، چه در قالب آثار مکتوب و چه در قالب تولیدات تصویری و هنری، باید به نسلهای مختلف جامعه معرفی شود تا جوانان با الگوگیری از این اسطورههای ایثار، مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی را ادامه دهند.
در پایان این مراسم از کتاب «یَل» رونمایی شد.
کتاب «یَل» در قالب روایتهایی مستند از زندگی و مجاهدتهای سردار شهید ذبیحالله عالی، به بازخوانی بخشی از حماسهها و رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس میپردازد و جلوههایی از روحیه پهلوانی، ایثار و فداکاری این شهید والامقام را برای نسل امروز و آینده به تصویر میکشد.