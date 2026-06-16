مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تدوین و ارائه برنامه اجرایی ساماندهی شهرک جوانان تبریز خبر داد؛ طرحی که با هدف جابه‌جایی ساکنان پهنه‌های پرخطر و احداث بیش از ۲۵۰۰ واحد مسکونی در اراضی ایمن اجرا می‌شود.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از آغاز فرآیند اجرایی طرح ساماندهی شهرک جوانان تبریز با هدف تأمین مسکن ایمن برای ساکنان سکونتگاه‌های در معرض خطر شمال این شهر خبر داد.

گلپایگانی در جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری آذربایجان شرقی گفت: این طرح پس از انجام مطالعات تخصصی و بررسی‌های فنی، برای انتقال خانوارهای ساکن در مناطق پرریسک تدوین شده است.

وی محدوده‌های ملازینال و محله جوانان را از مهم‌ترین پهنه‌های نیازمند مداخله فوری دانست و بر تسریع در اجرای برنامه‌های ساماندهی تأکید کرد.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، حدود ۲۷ هکتار از اراضی ایمن شهرک جوانان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. در قالب طرح نهایی، ساخت حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی در ۴۲۲ پلاک پیش‌بینی شده که امکان اسکان بیش از ۲۵۰۰ خانوار را فراهم می‌کند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد مطالعات ژئوتکنیک این محدوده نزدیک به یک سال به طول انجامیده و پس از بررسی هشت گزینه مختلف، الگوی نهایی توسعه تعیین شده است.

وی افزود: میانگین زیربنای واحدهای مسکونی حدود ۷۰ متر مربع خواهد بود و اجرای طرح به شیوه گروه‌ساخت انجام می‌شود.

جودی همچنین جابه‌جایی دکل‌های برق فشار قوی را از الزامات افزایش ظرفیت ساخت‌وساز در محدوده طرح عنوان کرد.

به گفته مسئولان، تحویل واحدهای جدید منوط به تخلیه واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده و پرخطر خواهد بود.

این طرح در راستای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای ساماندهی سکونتگاه‌های ناایمن و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در تبریز اجرا می‌شود.

مسئولان استانی و ملی نیز بر تأمین منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی برای تسریع در اجرای این طرح تأکید کرده‌اند.