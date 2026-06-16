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رمان نوجوان «آتش در شهربازی» با محوریت داستانی تأثیرگذار از زندگی نوجوانی به نام خالد در غزه که میان آوار جنگ، همچنان به زندگی و امید میاندیشد، در انتشارات بهنشر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر به قلم سید سعید هاشمی که در حوزه رمان نوجوان به نگارش درآمده است، با محوریت داستانی تأثیرگذار از زندگی نوجوانی به نام خالد در غزه است، که میان آوار جنگ، همچنان به زندگی و امید میاندیشد.
در حالی که شهربازی در همهجای دنیا نماد خنده و شادی است، در این روایت، صدای انفجار جای هیاهوی بازی را گرفته است. داستان با تصویر یک زندگی ساده و صمیمی آغاز میشود؛ اما حملات موشکی، خالد و خانوادهاش را ناچار میکند به انباری کوچک پناه ببرند. با این حال، زندگی زیر سایه بمباران متوقف نمیشود.
نویسنده با نگاهی انسانی، صحنههایی ملموس از زیست روزمره در شرایط بحران از آب آوردن از باغ زیتون تا برگزاری کلاسی کوچک در زیرزمین را به تصویر میکشد. تلاش پدر برای حفظ آرامش خانواده، همراهی همسایهها در تقسیم اندک داشتهها و ایستادگی معلم برای ادامه آموزش، جلوههایی از همدلی و مقاومت را در دل روایت برجسته میکند.
«آتش در شهربازی» تنها روایت رنج نیست؛ بلکه داستان ایستادگی و امید مردمی است که با وجود کمبود و ترس، چراغ زندگی را روشن نگه میدارند. نگاه معصومانه خالد به جهان اطرافش، یادآور این حقیقت است که کودکان بیش از همه قربانی جنگاند، اما در عین حال، روشنترین نشانههای امید نیز در دل آنان میدرخشد.
این کتاب با تصویرگری جلد احسان سلیمانی و طراحی جلد سعید سلیمی در قطع رقعی و ۸۸ صفحه منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
افراد میتوانند برای دریافت این کتاب به فروشگاههای کتاب انتشارات بهنشر در مشهد و سراسر کشور و سایت www.behnashr.ir یا شماره ۰۵۱۳۲۲۲۵۲۹۸ (داخلی ۱۱۲) اقدام کنند.