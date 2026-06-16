به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسن اسماعیل‌پور اظهار داشت: با هدف نظارت مستمر بر بازار و تامین آرامش اقتصادی شهروندان، بازرسان این اداره کل به صورت هفتگی و مستمر در سراسر استان حضور داشته و روند عرضه کالا‌ها و خدمات را رصد می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون پنج هزار و ۴۴۷ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و همچنین یک‌هزار و ۹۴۱ گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های مرتبط در سطح بازار استان انجام شده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۵۰۲ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۴۱ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

اسماعیل‌پور با تاکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش کنند.

وی ادامه داد: با متخلفان حوزه بازار و افرادی که در تامین مایحتاج عمومی مردم اخلال ایجاد کنند، بدون هیچ‌گونه اغماض و چشم‌پوشی برخورد خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین از واحد‌های صنفی خواست در شرایط کنونی با رعایت انصاف و عدالت، از تحمیل فشار اقتصادی به مردم خودداری کرده و در تامین کالا‌های مورد نیاز جامعه همکاری لازم را داشته باشند.