اطلاع رسانی دقیق، شفاف و به موقع صدا و سیما از جنایات وحشیانه علت حمله رژیم اسرائیل به صدا وسیما بود.

۲۶ خرداد سالروز حمله دشمن به صدا و سیما؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در پی حمله دشمن به کشورمان و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران، دانشمندان هسته‌ای و تعدادی از غیر نظامیان در شهر‌های مختلف با نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در تعیین سریع جانشین برای فرماندهان سپاه و اقدام به حمله موشکی به سرزمین‌های اشغالی ظرف کمتر از ۲۴ ساعت دشمن مورد ضربات پیوسته قرار گرفت.

ساعت حوالی ۱۸ و ۳۵ دقیقه روز دوشنبه۲۶ خرداد سال 1404 درحالی که سحر امامی مجری شبکه خبر، در حال خواندن اخبار بود، ساختمان شیشه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد حمله‌ی نیرو‌های متجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در ادامه این حمله که برای لحظاتی کوتاه به قطع تصاویر زنده استودیو منجر شد، حسن عابدینی معاون سیاسی صداوسیما خطاب به مردم تاکید کرد: فرزندان شما در صداوسیما به رسالت خود ادامه می دهند.

در این حمله جنایتکارانه رسانه ملی در روز‌های نخست توانست با روایت اول و دقیق صادقانه و شفاف دست بر‌تر اطلاع رسانی را به دست آورد تا جایی که به منبع خبری اصلی مردم ایران و رسانه‌های اصلی دنیا تبدیل شد.

وقتی رژیم صهیونیستی نتوانست این رسوایی را هم در میدان و هم در عرصه اطلاع رسانی تحمل کند در اقدامی بزدلانه برخی از خبرنگاران آزاد و رسانه‌های جهانی را دستگیر کردو از طرفی برای نخستین بار رسانه ملی را که برای آگاهی جامعه سلاحی جز کاغذ و قلم ندارد مورد تهاجم قرار داد وبه ساختمان شیشه‌ای صدا وسیما و شبکه خبر حمله کرد و ننگ ابدی را برای خود خرید.

این مسئله با نصرت الهی و شجاعت گوینده شبکه خبر خانم امامی و همرزمانش بر عکس شد و در این اقدام دشمن با وجود اینکه تعدادی از همکاران در رسانه ملی به شهادت رسیدند و تعدادی از همکاران مجروح شدند.