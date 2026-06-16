به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پنج وزن دوم چهل و ششمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی، از امروز در سالن ورزشی فجر شهر کرمان در حال برگزاری است.

مسابقات مرحله نهایی پنج وزن دوم به پایان رسید و نتایج آن به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم:

پویا ناصرپور صفر - مهدی محسن نژاد ۱۰

۶۷ کیلوگرم:

میثم دلخانی ۹ - علی چوبک زن ۴

۷۲ کیلوگرم:

احمدرضا محمدیان ۱ - امید بهمنی ۷

۸۲ کیلوگرم:

ابوالفضل مهمدی ۸ - ابوالفضل رسولی ۱

۱۳۰ کیلوگرم:

ابوالفضل فتحی تزنگی ۱ - محمد کاظمی ۲