معرفی برترینهای ۵ وزن دوم کشتی فرنگی جام تختی
قهرمانان پنج وزن دوم رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی، امروز در سالن ورزشی فجر کرمان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات پنج وزن دوم چهل و ششمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی، از امروز در سالن ورزشی فجر شهر کرمان در حال برگزاری است.
مسابقات مرحله نهایی پنج وزن دوم به پایان رسید و نتایج آن به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم:
پویا ناصرپور صفر - مهدی محسن نژاد ۱۰
۶۷ کیلوگرم:
میثم دلخانی ۹ - علی چوبک زن ۴
۷۲ کیلوگرم:
احمدرضا محمدیان ۱ - امید بهمنی ۷
۸۲ کیلوگرم:
ابوالفضل مهمدی ۸ - ابوالفضل رسولی ۱
۱۳۰ کیلوگرم:
ابوالفضل فتحی تزنگی ۱ - محمد کاظمی ۲