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فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه از دستگیری سارق حرفهای اماکن خصوصی و کابل توسط مأموران پاسگاه بخش ارجمند خبر داد و گفت متهم پس از اعتراف به ۷ فقره سرقت، روانه زندان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدباقر حاتموند با اعلام این خبر گفت: موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، متهم در مخفیگاه دستگیر و در بازرسیهای بهعملآمده، ۷ فقره سرقت کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و سپس روانه زندان شد.
پلیس همواره در کنار مردم ایستاده و با قدرت از امنیت آنان صیانت میکند.
از شهروندان عزیز میخواهیم با رعایت نکات ایمنی، توجه به ساختمانهای نیمهکاره و گزارش سریع موارد مشکوک به شماره ۱۱۰، ما را در حفظ آرامش محلهها همراهی کنند.
اعتماد و همکاری شما بزرگترین پشتوانه پلیس است و ما نیز متعهدیم با تلاش شبانهروزی، امنیتی شایسته مردم شریف فیروزکوه فراهم سازیم.