پخش زنده
امروز: -
کاروان تیم ملی مویتای بزرگسالان ایران با نام شهدای میناب در دو بخش مردان و زنان، امروز (سهشنبه ۲۶ خرداد) برای حضور در رقابتهای قهرمانی ۲۰۲۶ جهان، تهران را به مقصد کوالالامپور ترک کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی مویتای بزرگسالان ایران در دو بخش مردان و زنان، صبح امروز سهشنبه ۲۶ خردادماه ساعت ۱۰:۴۵ از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ابتدا عازم مسقط و سپس راهی کوالالامپور مالزی، محل برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان میشود.
رقابتهای مویتای قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان از ۲۷ خرداد تا ۵ تیرماه به میزبانی کوالالامپور برگزار میشود و ۵۳۹ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان در دو بخش مبارزه و فرهنگی (وایکرو و مایموی) برای کسب عناوین برتر جهان و همچنین سهمیه رویدادهای پیشرو از جمله ورلد گیمز و کامبت گیمز به رقابت خواهند پرداخت.
جواد نصیری رئیس انجمن مویتای ایران، عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی و نایبرئیس فدراسیون آسیایی مویتای به همراه کاروان اعزامی در این رقابتها حضور دارد. محمدعلی جهانگیری نیز مسئولیت سرپرستی و مربیگری تیم ملی را بر عهده دارد. همچنین زهرا مهدیزاده به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان و شاهصنم صدیقی و مهتاب حقطلب به عنوان مربیان تیم ملی، سایر اعضای کادر اعزامی ایران را تشکیل میدهند.
ترکیب تیم ملی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
بخش مردان:
۶۰- کیلوگرم: سیاوش امیری دومکانی
۷۱- کیلوگرم: نیما آقایوسفی
۸۶- کیلوگرم: مهدی عبدی
بخش زنان:
۴۵- کیلوگرم: فرشته حسنزاده میرصادقی
۵۱- کیلوگرم: فاطمه ممانی
۵۴- کیلوگرم: ستاره مرشدی
۵۷- کیلوگرم: مهسا محمودپور
۶۰- کیلوگرم: زهرا نصیری سورهبرق
۶۷- کیلوگرم: فاطمه حسینی کهکی
۷۱- کیلوگرم: نرگس سلیمانی
بخش وایکرو: عسل زعفرانلو