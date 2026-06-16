کاروان تیم ملی موی‌تای بزرگسالان ایران با نام شهدای میناب در دو بخش مردان و زنان، امروز (سه‌شنبه ۲۶ خرداد) برای حضور در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۶ جهان، تهران را به مقصد کوالالامپور ترک کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی موی‌تای بزرگسالان ایران در دو بخش مردان و زنان، صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ساعت ۱۰:۴۵ از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ابتدا عازم مسقط و سپس راهی کوالالامپور مالزی، محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان می‌شود.

رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان از ۲۷ خرداد تا ۵ تیرماه به میزبانی کوالالامپور برگزار می‌شود و ۵۳۹ ورزشکار از ۱۱۴ کشور جهان در دو بخش مبارزه و فرهنگی (وای‌کرو و مای‌موی) برای کسب عناوین برتر جهان و همچنین سهمیه رویداد‌های پیش‌رو از جمله ورلد گیمز و کامبت گیمز به رقابت خواهند پرداخت.

جواد نصیری رئیس انجمن موی‌تای ایران، عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی و نایب‌رئیس فدراسیون آسیایی موی‌تای به همراه کاروان اعزامی در این رقابت‌ها حضور دارد. محمدعلی جهانگیری نیز مسئولیت سرپرستی و مربیگری تیم ملی را بر عهده دارد. همچنین زهرا مهدی‌زاده به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان و شاه‌صنم صدیقی و مهتاب حق‌طلب به عنوان مربیان تیم ملی، سایر اعضای کادر اعزامی ایران را تشکیل می‌دهند.

ترکیب تیم ملی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

بخش مردان:

۶۰- کیلوگرم: سیاوش امیری دومکانی

۷۱- کیلوگرم: نیما آقایوسفی

۸۶- کیلوگرم: مهدی عبدی

بخش زنان:

۴۵- کیلوگرم: فرشته حسن‌زاده میرصادقی

۵۱- کیلوگرم: فاطمه ممانی

۵۴- کیلوگرم: ستاره مرشدی

۵۷- کیلوگرم: مهسا محمودپور

۶۰- کیلوگرم: زهرا نصیری سوره‌برق

۶۷- کیلوگرم: فاطمه حسینی کهکی

۷۱- کیلوگرم: نرگس سلیمانی

بخش وای‌کرو: عسل زعفرانلو