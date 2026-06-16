زمان برگزاری مرحله شهرستانی رشته های معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف به دلیل همزمانی با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به روز جمعه ششم شهریور ماه سال جاری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، زمان برگزاری مرحله شهرستانی و مقدماتی رشته‌های معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف به دلیل همزمانی با ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب؛ حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای به زمانی دیگری موکول شد.

از دیگر دلایل این تعویق زمانی ضرورت بهره‌مندی از فیوضات معنوی عزاداری ایام شهادت امام حسین (ع)، شرکت در آئین پیاده‌روی اربعین و تغییر زمان آموزش مدارس و دانشگاه‌ها بیان شده است.

بر این اساس بخش معارفی این دوره از رقابت‌های قرآنی در مرحله شهرستانی، جمعه ششم شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود و زمان برپایی مراحل استانی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.