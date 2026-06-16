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فرمانده انتظامی سپیدان از توقیف یک دستگاه کامیون ولوو کشنده حامل ۲۲ هزار لیتر پلی اتیلن فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ ذبیح اله رضایی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشتزنی، پایش و کنترل خودروهای عبوری در جادههای اصلی به یک دستگاه تریلی حامل مواد اولیه پلی اتیلن مشکوک و دستور ایست صادر کردند.
او افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد خودرو مذکور حامل ۲۲ هزار لیتر پلی اتیلن فاقد هرگونه مجوز گمرکی و اسناد قانونی میباشد.
فرمانده انتظامی سپیدان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این مواد را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.