به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، گفت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم، هزار و ۵۰۰ مبلغ اصفهانی به مناطق مختلف کشور اعزام شده‌اند تا در مساجد، هیئت‌های مذهبی و مراکز فرهنگی به اجرای برنامه‌های تبلیغی و آموزشی بپردازند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق امینی با تأکید بر نقش مبلغان دینی به‌عنوان سربازان خط مقدم جهاد تبیین افزود: اعزام‌های مناسبتی کوتاه‌مدت، از ۱۰ روز تا یک ماه، علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های فرهنگی و دینی جامعه، بستری برای رشد علمی و مهارتی مبلغان و تقویت هویت تبلیغی آنان فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به گستره فعالیت‌های مبلغان ادامه داد: منبر و سخنرانی، تبلیغ چهره‌به‌چهره، مشاوره و پاسخگویی به مسائل دینی، فعالیت در فضای مجازی و برگزاری نشست‌های تخصصی از جمله مهم‌ترین عرصه‌هایی است که مبلغان در آن حضور خواهند داشت و از این طریق به ارتقای معرفت دینی مخاطبان کمک می‌کنند.

وی افزود: حضور در میدان تبلیغ، فرصت مناسبی برای ارزیابی توانمندی‌های علمی و مهارتی مبلغان و افزایش تجربه عملی آنان نیز به شمار می‌رود و به ارتقای کیفیت فعالیت‌های تبلیغی در آینده کمک خواهد کرد.

امینی با بیان اینکه جذب کیفی مبلغان و طراحی فرایند‌های رشد و تعالی آنان از اولویت‌های دفتر تبلیغات اسلامی است، گفت: تلاش شده افراد از زمان پذیرش، در مسیر توسعه علمی، مهارتی و تبلیغی قرار گیرند تا بتوانند مناسب با نیاز‌های روز جامعه نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اعزام‌ها به شکل فردی و گروهی و در دو سطح عمومی و تخصصی انجام شده است، گفت: مبلغان در مناطق تبلیغی خود به مدت ۱۲ روز مستقر خواهند بود و برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و دینی را برای گروه‌های مختلف مخاطبان اجرا می‌کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با تأکید بر اهمیت نیازسنجی در حوزه تبلیغ ادامه داد: گروه‌های تبلیغی بر اساس ظرفیت‌ها و اقتضائات مناطق مختلف و همچنین متناسب با تخصص و توانمندی افراد برنامه‌ریزی شده تا فعالیت‌های تبلیغی با بیشترین اثربخشی و بهره‌وری همراه باشد.