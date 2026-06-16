طرح سنجش سلامت روان در روستای جامیشلوی رزن که در جنگ تحمیلی سوم، مورد حمله آمریکا و رژیم صهیونسیتی قرار گرفت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، طرحی که در آن، هم خدمات درمانی و هم مشاوره رایگان ارائه شد و بیش از ۲۰۰ نفر در این طرح مشارکت کردند.

زهره بختیاری معاون اجتماعی بهزیستی استان گفت: افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با استفاده از بارکد یا آدرس اینترنتی در تست سنجش سلامت روان شرکت کرده و در مدت تقریبی ۶ دقیقه از وضعیت روان خود در سه سطح کم خطر، متوسط و پرخطر آگاه شوند.

این طرح قرار بود تا پایان خرداد ادامه داشته باشد که به دلیل تقاضای بالا تا ۱۵ تیر تمدید شد.