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میز خدمت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان برای حمایت از اشتغال در استان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این میز خدمت اقتصادی به منظور ثبت تسهیلات و برطرف کردن مشکلات ارائه تسهیلات حمایتی راه اندازی شده است.
ثبت نام برای این تسهیلات تا پایان اردیبهشت ماه بوده که با برپایی این میز خدمت بنگاههای اقتصادی که از این طرح جامانده بودند در سامانه کات وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شدند.
این تسهیلات حمایتی برای پرداخت حقوق نیروهای مشغول به کار در بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شده است که اگر در یک بنگاه اقتصادی نیروها حفظ یا افزایش داشته باشند این تسهیلات با سود کمتری پرداخت میشوند.
تا کنون ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی در استان اصفهان پرداخت شده و با برپایی این میز خدمت بیش از ۳۰۰۰ اشتغال ثبت و ۲.۳ همت نیز قرار است تسهیلات به بنگاههای اقتصادی که در جنگ تحمیلی اخیر برای حفظ و تامین حقوق نیروهای خود با مشکل روبهرو شدهاند پرداخت شود.