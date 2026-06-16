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همزمان با فرارسیدن ماه محرم، رادیو صبا با تدارک مجموعهای از ویژهبرنامههای متنوع در حوزههای فرهنگی، ادبی، هنری و آیینی، تلاش کرده است حالوهوای این ایام را در قالب برنامههایی متفاوت برای شنوندگان خود روایت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یکی از برنامههایی که از نخستین روزهای ماه محرم روی آنتن میرود «قهرمانان گمنام» است که هر روز ساعت ۵:۴۵ صبح پخش میشود.
این برنامه به روایت زندگی و رشادت افرادی میپردازد که در شرایط دشوار، با روحیه مسئولیتپذیری، شجاعت و ازخودگذشتگی در کنار مردم ایستادهاند، اما نام و نقش آنها کمتر روایت شده است.
برنامه «رد پای نشانه» نیز ساعت ۹:۴۵ با هدف ترویج آموزههای اسلامی و آموزش ارزشهای انسانی به مخاطبان پخش میشود.
در این برنامه داستانهایی روایت میشود که ردپای احادیث و روایتهای دینی در آنها بهروشنی دیده میشود و از این طریق مفاهیم اخلاقی و انسانی در قالب روایتهای شنیدنی برای مخاطبان بازگو میشود.
«نغمههای حسینی» با اجرای امیرحسین مدرس دیگر برنامه این شبکه است که ساعت ۱۱ روی آنتن میرود.
این برنامه تلاش دارد نگاهی کوتاه، اما جامع به تأثیر واقعه عاشورا بر هنرهای مختلف داشته باشد و بازتاب این حادثه تاریخی را در عرصههای گوناگون هنری بررسی کند.
رادیو صبا در ادامه این ویژهبرنامهها، ساعت ۱۱:۳۰ با برنامه «گنجه» به سراغ روایت واقعه عاشورا در داستانهای کهن فارسی میرود و جلوههای این حماسه بزرگ را در متون ادبی کلاسیک مرور میکند.
برنامه «موج ارغوانی» نیز ساعت ۱۵ با ارائه گلچینی از برنامههای مناسبتی ایام محرم، مجموعهای از بخشهای متنوع و متناسب با فضای این ایام را برای شنوندگان تدارک دیده است.
در بخش شبانگاهی، برنامه «هر طرف مینگرم» با اجرای امیرحسین مدرس ساعت ۲۱:۳۰ پخش میشود.
این برنامه به بررسی شعر و ادب محرمی اختصاص دارد و در آن معروفترین روضههای محرمی که بهصورت حرفهای در آلبوم «خورشید و نی» اجرا شدهاند، مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
ویژهبرنامه «مجلس شبیه» نیز هر شب ساعت ۲۲ با پخش تعزیه و ارائه گزارشهایی از برگزاری این آیین نمایشی، به روایت داستان و تاریخچه تعزیه میپردازد و مخاطبان را با پیشینه و ساختار این هنر آیینی آشنا میکند.
همچنین برنامه «بر بوی زلف یار» با اجرای منصور ضابطیان ساعت ۲۲:۳۰ پخش میشود.
در این برنامه با خوانش داستانهای کوتاه محرمی و عاشورایی، شعرهای معاصر و پخش قطعات موسیقایی متناسب، تلاش شده است فضای معنوی و حالوهوای شبهای محرم برای شنوندگان رادیو صبا بازآفرینی شود.
رادیو صبا با تدارک این مجموعه برنامهها تلاش دارد در ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، روایتهایی متنوع از فرهنگ و معارف عاشورایی را در قالبهای مختلف هنری و ادبی برای مخاطبان خود ارائه کند.