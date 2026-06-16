به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رحمان پور گفت: مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی با همکاری کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر و در پی انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار شخصی در روستای قبرحسین، که محل دپوی چوب‌های جنگلی بود، شناسایی و موفق به کشف و ضبط ۴۲۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی شدند. وی افزود: این محموله شامل تنه درختان جنگلی از گونه‌های بلوط و بید با قطر ۲۰ تا۴۰ سانتی‌متر بوده که با هدف قاچاق و فروش غیرقانونی جمع آوری شده بود. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پیرانشهرتصریح کرد: در این رابطه برای فرد متخلف، پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد. رحمان پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان، حمل غیرمجاز چوب یا تخریب مراتع، مراتب را از طریق سامانه‌های امداد جنگل و مرتع به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش کنند.