به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های تنیس روی میز لیگ الیت ترکیه با درخشش نمایندگان کشورمان به پایان رسید و سه بازیکن ایرانی حاضر در این لیگ به همراه تیم‌های خود در جمع سه تیم برتر قرار گرفتند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم فنرباغچه با بهره‌گیری از حمیدرضا طاهرخانی در ترکیب خود عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. همچنین تیم کاپا با حضور محمدحسن حبیبی موفق به کسب مقام نایب‌قهرمانی شد.

تیم بشیکتاش نیز با در اختیار داشتن امین احمدیان در ترکیب خود، عنوان سوم این مسابقات را به دست آورد.

لیگ الیت ترکیه بالاترین سطح مسابقات باشگاهی تنیس روی میز این کشور محسوب می شود.