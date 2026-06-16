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فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۵۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک دستگاه ایسوزو در شهرستان رستم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سردار عزیز اله ملکی گفت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، صبح امروز ماموران پلیس آگاهی شهرستان رستم هنگام گشت زنی و کنترل و پایش خودروهای عبوری در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۵۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانهای در قسمتهای مختلف خودرو جاساز شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری راننده قاچاقچی و معرفی وی به مرجع قضایی، بیان کرد: پلیس فارس با قاطعیت اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهند.