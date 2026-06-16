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وزیر امور خارجه افغانستان از تفاهم پایان جنگ تحمیلی آمریکا بر ایران استقبال کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان امروز در مراسم آغاز نشست منطقهای در کابل با استقبال از تفاهم صورت گرفته میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ، ابراز امیدواری کرد این توافق عملی شود.
متقی در سخنرانی خود در نشست مراکز مطالعاتی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی گفت: عملی شدن این توافق یک پیشرفت مثبت در منطقه خواهد بود.
وی با بیان اینکه ادامه جنگ و درگیری به زیان تمامی کشورهای منطقه است، افزود: برقراری صلح و ثبات نه تنها به نفع کشورهای منطقه، بلکه به سود جامعه جهانی نیز خواهد بود.
این نخستین واکنش رسمی حکومت افغانستان به توافق پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا است.
روز گذشته نیز برخی چهرههای سیاسی از جمله حامد کرزی و همچنین علمای شناخته شده افغانستان درپیامهایی از پایان جنگ استقبال کردند و توافق حاصل شده را به مثابه پیروزی ایران و شکست دشمن دانستند.