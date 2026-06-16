به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان امروز در مراسم آغاز نشست منطقه‌ای در کابل با استقبال از تفاهم صورت گرفته میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ، ابراز امیدواری کرد این توافق عملی شود.

متقی در سخنرانی خود در نشست مراکز مطالعاتی افغانستان و کشور‌های آسیای مرکزی گفت: عملی شدن این توافق یک پیشرفت مثبت در منطقه خواهد بود.

وی با بیان اینکه ادامه جنگ و درگیری به زیان تمامی کشور‌های منطقه است، افزود: برقراری صلح و ثبات نه تنها به نفع کشور‌های منطقه، بلکه به سود جامعه جهانی نیز خواهد بود.

این نخستین واکنش رسمی حکومت افغانستان به توافق پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا است.

روز گذشته نیز برخی چهره‌های سیاسی از جمله حامد کرزی و همچنین علمای شناخته شده افغانستان درپیام‌هایی از پایان جنگ استقبال کردند و توافق حاصل شده را به مثابه پیروزی ایران و شکست دشمن دانستند.