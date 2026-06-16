۱۷۰ آشپزخانه حسینی با مشارکت مراکز نیکوکاری، هیات‌های مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و مؤسسات خیریه در کهگیلویه و بویراحمد راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کمیته امداد استان گفت: مراسم افتتاح یک آشپزخانه حسینی به نمایندگی از ۱۷۰ آشپزخانه در سراسراستان به میزبانی مرکز نیکوکاری فلاح کمیته امداد منطقه دو یاسوج، برگزار شد.

علی‌اصغر قلی‌پور افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۶۲ آشپزخانه حسینی در استان فعال بودند که دراین آشپزخانه‌ها ۳۳۲ هزار پرس غذای گرم پخت و میان نیازمندان توزیع شد.

قلی‌پور ارزش ریالی این خدمات ارزشمند را ۴۸ میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد: این اقدامات خیرخواهانه که با مشارکت گسترده مردم و خیران صورت می‌گیرد، نقش مهمی در کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های تحت حمایت و بهره‌مندی آنان از سفره‌های پربرکت اهل‌بیت (ع) دارد.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های این نهاد در ایام محرم پرداخت و اضافه کرد: سه پویش اصلی برای این ایام در نظر گرفته شده که یکی از این پویش ها، پویش «به عشق حسین (ع)» با هدف حمایت از ایتام و فرزندان نیازمند است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۷ هزار و ۸۰۰ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند، افزود: برای حمایت از این فرزندان نیازمند همراهی خیران هستیم و در این راستا از همه مردم عزیز و خیراندیش دعوت می‌کنیم تا با پیوستن به این پویش و تقبل حمایت از فرزندان معنوی، حتی با مبالغ اندک، در این کار خیر مشارکت کنند.

قلی‌پور همچنین به پویش «اطعام و احسان حسینی» در ماه محرم اشاره کرد و گفت: محور اصلی این پویش، پخت و توزیع غذای گرم و همچنین بسته‌های معیشتی در مناطق مختلف استان است. این بسته‌ها با شناسایی قبلی نیازمندان و با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز نیکوکاری، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی آماده‌سازی و توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: پویش دیگری که در این ماه راه اندازی شده، پویش «برکت آفتاب» با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان کمیته امداد از طریق نصب پنل‌های خورشیدی است.

قلی پور تأکید کرد: این طرح علاوه بر کمک به اشتغال و درآمدزایی خانواده‌های نیازمند، در راستای بهره‌گیری از انرژی پاک و کاهش ناترازی‌های انرژی نیز نقش مؤثری دارد و اجرای این پویش می‌تواند گامی مهم در مسیر خودکفایی مددجویان و توسعه پایدار در استان باشد.