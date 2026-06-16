به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مریم اردبیلی در اولین رویداد «هم‌خانواده» سال ۱۴۰۵ که میزبان خانواده‎های همکاران آتش‌نشانی، ستادمدیریت بحران، بهشت زهرا(س)، سازمان میادین میوه وتره‎بار و سازمان پسماند بود، با تقدیر و تجلیل از همه زحمتکشان خدمات شهری که در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی رمضان به بهترین نحو، به خدمات‌رسانی مشغول بودند؛ اظهارکرد: «هم‌خانواده» یکی از مدل برنامه‌های مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران است که در آن خانواده‌های شهروند تهرانی یک روز کامل را در کنار هم و با برنامه‌های تفریحی، آموزشی ، کارگاهی ، مشاوره‌ای و بازی‎های خانوادگی پشت می‏گذارند و غالب بازخوردها از برگزاری این رویداد در دوره‏های قبل، مناسب و خوب بوده است.

وی با بیان اینکه این رویداد «هم‏خانواده» با رویدادهای دیگر تفاوت خاص دارد ادامه داد: ما امروز میزبان خانواده‌هایی هستیم که به طور ویژه در ایام جنگ ۱۲روزه و همچنین جنگ تحمیلی رمضان، نقش‎آفرین بوده‎اند.

اردبیلی تصریح کرد: با زحمات شما عزیزان، «تهران» شبیه شهرهای جنگ‌زده نشد و البته تحمل این بار سنگین بر دوش خانواده‏های «خدمات شهری» نیز بود.

وی با بیان اینکه «خانواده» رکن اصلی در هر جامعه‏ای است، خاطرنشان کرد: «خانواده» به جز ایجاد فضای آرامش، تعلق و انس برای اعضا ، فضای تمرینی برای تاب‌آوری ، زیست پذیری و حل مسائل و مشکلات با مشورت و همدلی است. به طور حتم افراد، بعد از هر فعالیت روزانه به کانون خانواده پناه می‏برند و در کنار هم آرام می‏گیرند.

مشاور زنان وخانواده شهردار تهران با تاکید بر اینکه در فرهنگ ایرانی، «خانواده» یکی از مهمترین کانون‏های تاب آوری است تصریح کرد: ایرانی‏ها مدل متفاوتی از مواجهه با بحران‌ها را تجربه کرده‏اند، مدلی که بر مبنای «خانواده محوری» پایه‎ریزی شده است. این مدل در زمان «کرونا» نمود بسیاری داشت یعنی به خاطر قطع زنجیره انتقال بیماری، افراد در حالیکه «تنهایی» را تجربه و تحمل می‎کردند اما خانوادگی به جنگ با بحران‏هایی همچون پرستاری از فرد مبتلاشده به کووید، رفتند.

وی ادامه داد: این تاب آوری خانوادگی سبب شد تا به انسان‏های ارتقا یافته‌تری تبدیل شویم و در کنار هم تجربه گذر از بحران‌های اقتصادی، مصیبت‌های طبیعی و جنگ‏های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان را تجربه کنیم و تبدیل به خانواده‎های منسجم‌تر، غنی تر و عمیق تری شویم.

اردبیلی تصریح کرد: در ساختار مدیریت شهری، خانواده‎ها به مثابه واحدهای عامل، اثرگذار و محور تحول هستند و شما بزرگواران نماد خانواده‌های هستید که هم برای خودتان و هم برای محیط پیرامون و جامعه و البته آینده کشور در یک مقیاس بزرگ اثرگذار بوده و در کنار همدیگر این دشواری‌ها را گذرانده‌اید.

رییس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: امیدوار هستم ، روزی فرا برسد که تمام خانواده‌های پایتخت، نقش آفرین در اکوسیستم شهری باشند و اثر انگشت تک تک اعضای خانواده‎های شهر تهران در آینده زیبای پایتخت چشم نواز باشد.