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رییس مرکز زنان وخانواده شهرداری تهران، «خانواده» را مهمترین کانون تابآوری و زیست پذیری در شرایط بحران برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مریم اردبیلی در اولین رویداد «همخانواده» سال ۱۴۰۵ که میزبان خانوادههای همکاران آتشنشانی، ستادمدیریت بحران، بهشت زهرا(س)، سازمان میادین میوه وترهبار و سازمان پسماند بود، با تقدیر و تجلیل از همه زحمتکشان خدمات شهری که در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی رمضان به بهترین نحو، به خدماترسانی مشغول بودند؛ اظهارکرد: «همخانواده» یکی از مدل برنامههای مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران است که در آن خانوادههای شهروند تهرانی یک روز کامل را در کنار هم و با برنامههای تفریحی، آموزشی ، کارگاهی ، مشاورهای و بازیهای خانوادگی پشت میگذارند و غالب بازخوردها از برگزاری این رویداد در دورههای قبل، مناسب و خوب بوده است.
وی با بیان اینکه این رویداد «همخانواده» با رویدادهای دیگر تفاوت خاص دارد ادامه داد: ما امروز میزبان خانوادههایی هستیم که به طور ویژه در ایام جنگ ۱۲روزه و همچنین جنگ تحمیلی رمضان، نقشآفرین بودهاند.
اردبیلی تصریح کرد: با زحمات شما عزیزان، «تهران» شبیه شهرهای جنگزده نشد و البته تحمل این بار سنگین بر دوش خانوادههای «خدمات شهری» نیز بود.
وی با بیان اینکه «خانواده» رکن اصلی در هر جامعهای است، خاطرنشان کرد: «خانواده» به جز ایجاد فضای آرامش، تعلق و انس برای اعضا ، فضای تمرینی برای تابآوری ، زیست پذیری و حل مسائل و مشکلات با مشورت و همدلی است. به طور حتم افراد، بعد از هر فعالیت روزانه به کانون خانواده پناه میبرند و در کنار هم آرام میگیرند.
مشاور زنان وخانواده شهردار تهران با تاکید بر اینکه در فرهنگ ایرانی، «خانواده» یکی از مهمترین کانونهای تاب آوری است تصریح کرد: ایرانیها مدل متفاوتی از مواجهه با بحرانها را تجربه کردهاند، مدلی که بر مبنای «خانواده محوری» پایهریزی شده است. این مدل در زمان «کرونا» نمود بسیاری داشت یعنی به خاطر قطع زنجیره انتقال بیماری، افراد در حالیکه «تنهایی» را تجربه و تحمل میکردند اما خانوادگی به جنگ با بحرانهایی همچون پرستاری از فرد مبتلاشده به کووید، رفتند.
وی ادامه داد: این تاب آوری خانوادگی سبب شد تا به انسانهای ارتقا یافتهتری تبدیل شویم و در کنار هم تجربه گذر از بحرانهای اقتصادی، مصیبتهای طبیعی و جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان را تجربه کنیم و تبدیل به خانوادههای منسجمتر، غنی تر و عمیق تری شویم.
اردبیلی تصریح کرد: در ساختار مدیریت شهری، خانوادهها به مثابه واحدهای عامل، اثرگذار و محور تحول هستند و شما بزرگواران نماد خانوادههای هستید که هم برای خودتان و هم برای محیط پیرامون و جامعه و البته آینده کشور در یک مقیاس بزرگ اثرگذار بوده و در کنار همدیگر این دشواریها را گذراندهاید.
رییس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: امیدوار هستم ، روزی فرا برسد که تمام خانوادههای پایتخت، نقش آفرین در اکوسیستم شهری باشند و اثر انگشت تک تک اعضای خانوادههای شهر تهران در آینده زیبای پایتخت چشم نواز باشد.