گزارش‌های تحلیلی جدید نشان می‌دهد که محدودیت دسترسی جهانی به هوش مصنوعی آنتروپیک، بیش از آنکه ریشه در چالش‌های فنی داشته باشد، برآمده از تنش‌های سیاسی میان این شرکت و دولت آمریکا است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تک‌کرانچ، در حالی که دولت آمریکا ممنوعیت مدل‌های «فیبل ۵» و «میتوس ۵» را با استناد به امنیت ملی توجیه کرده، منابع آگاه از نقش پررنگ اختلافات شخصی و سیاسی مدیران این شرکت با مقامات واشینگتن در اتخاذ این تصمیم خبر می‌دهند.

کارشناسان امنیت سایبری، از جمله کیتی موسوریس، این اقدام را «عجولانه و سنگین» توصیف کرده و معتقدند ضعف‌های فنی ادعا شده برای این مدل‌ها، در حدی نبوده است که منجر به ممنوعیت‌های صادراتی شود.



به باور تحلیل‌گران، پنهان ماندن جزئیات فنی و نامه رسمی این محدودیت، فرضیه استفاده ابزاری از قوانین علیه شرکت‌های فناوری را تقویت کرده است.