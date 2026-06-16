ابعاد سیاسی محدودیتهای جدید؛ علیه هوش مصنوعی آنتروپیک
گزارشهای تحلیلی جدید نشان میدهد که محدودیت دسترسی جهانی به هوش مصنوعی آنتروپیک، بیش از آنکه ریشه در چالشهای فنی داشته باشد، برآمده از تنشهای سیاسی میان این شرکت و دولت آمریکا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از تککرانچ، در حالی که دولت آمریکا ممنوعیت مدلهای «فیبل ۵» و «میتوس ۵» را با استناد به امنیت ملی توجیه کرده، منابع آگاه از نقش پررنگ اختلافات شخصی و سیاسی مدیران این شرکت با مقامات واشینگتن در اتخاذ این تصمیم خبر میدهند.
کارشناسان امنیت سایبری، از جمله کیتی موسوریس، این اقدام را «عجولانه و سنگین» توصیف کرده و معتقدند ضعفهای فنی ادعا شده برای این مدلها، در حدی نبوده است که منجر به ممنوعیتهای صادراتی شود.
به باور تحلیلگران، پنهان ماندن جزئیات فنی و نامه رسمی این محدودیت، فرضیه استفاده ابزاری از قوانین علیه شرکتهای فناوری را تقویت کرده است.