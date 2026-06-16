وزیر نیرو بر ضرورت بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف برق تاکید کرد و افزود: از مردم عزیزمان به عنوان رکن اصلی نظام می‌خواهیم با کاهش مصرف برق یاری‌رسان باشند.

عباس علی آبادی در حاشیه نشست با حضور معاونان وزارت نیرو، مدیران وزارت صمت، نمایندگانی از وزارت نفت و اعضای کمیسیون صنایع در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: با توجه به اینکه سیاست دولت، مجلس و قانون‌گذار بر توسعه نیروگاه‌های خصوصی تجدیدپذیر استوار بوده، در این نشست درباره نحوه هماهنگی برای کاهش فشار بر صنعت و رفع اختلاف قیمتی موجود بحث و تبادل‌نظر شد.

وزیر نیرو با اشاره به بهبود وضع تأمین برق در تابستان امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، از برگزاری نشستی برای بررسی چگونگی هماهنگی در مسیر توسعه برق‌های خصوصی تجدیدپذیر خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد مدیران دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند مصرف برق خود را در چارچوب سقف تعیین‌شده نگه دارند و در صورت تجاوز از آن، برق واحدشان قطع خواهد شد. وی تصریح کرد هر میزان صرفه‌جویی حاصل از این اقدام، به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت و نتایج ارزشمندی برای کشور به همراه خواهد داشت.

۹ هزار مگاوات افزایش تولید در مقایسه با سال گذشته

رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم با قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو اعلام کرد که با وجود شرایط دشوار، تولید برق کشور در تابستان امسال در مقایسه با سال گذشته حدود ۹ هزار مگاوات افزایش یافته و میزان کسری و ناترازی در ساعات پیک مصرف نیز کاهش محسوسی داشته است.

علیزاده گفت: محور اصلی این جلسه، اطمینان‌بخشی به واحد‌های صنعتی درباره تأمین برق و بررسی چالش خرید بخشی از برق مصرفی از بورس با قیمت بالاتر بود.

وی افزود: برای برخی واحد‌های صنعتی، تأمین برق از بورس با مشکلات اقتصادی همراه است که این موضوع در جلسه مطرح شد. از وزیر نیرو نیز خواسته شد این مسئله را در هیئت دولت پیگیری کند.

علیزاده همچنین از تشکیل کمیته مشترکی برای یافتن راهکار‌های حمایت از واحد‌های آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: زنجیره فولاد کشور، از جمله مجتمع فولاد مبارکه که در تأمین اسلب با مشکلاتی مواجه بوده، باید در برابر این آسیب‌ها محافظت شود.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به پدیده استخراج رمزارز غیرمجاز تأکید کرد: دستگاه های رمزارز غیرمجاز باید جمع‌آوری شوند؛ این اقدام خیانت به کشور، به تولید و به مردم است و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو موظف به برخورد جدی با این پدیده هستند.