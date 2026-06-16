نماینده ولی‌فقیه در لرستان در شورای امر به معروف و نهی از منکر استان، نهضت عاشورا را برجسته‌ترین الگوی مقابله با ظلم و طاغوت دانست و گفت: فرهنگ عاشورا همواره الهام‌بخش ملت ایران در عرصه‌های مختلف از پیروزی انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس بوده است.

نهضت عاشورا الگوی جاودان مقابله با ظلم و طاغوت است

نهضت عاشورا الگوی جاودان مقابله با ظلم و طاغوت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده ولی‌فقیه در لرستان در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان، ضمن تبریک کسب عنوان استان برتر این ستاد، از تلاش‌های دبیر و اعضای ستاد قدردانی کرد و اظهارداشت: این موفقیت حاصل فعالیت‌های مستمر، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و حضور مؤثر اعضای ستاد در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، با تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ قرآنی افزود: بر اساس جهان‌بینی توحیدی، اطاعت از قدرت‌های زورگو، منحرف و طاغوتی به منزله پذیرش و عبادت آن قدرت‌هاست و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با قیام خود در برابر نظامی که مصداق طاغوت و مقابله با احکام الهی بود، درخشان‌ترین نمونه عملی توحید و نفی اطاعت از ظالمان را در طول تاریخ به نمایش گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه گاهی پیروزی در مقابله با ظلم در کوتاه‌مدت حاصل می‌شود و گاهی در بلندمدت آثار خود را نشان می‌دهد، تصریح کرد: نهضت عاشورا الگویی جاودان برای همه آزادی‌خواهان جهان است و به همین دلیل هفته امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم قرار گرفته تا این درس بزرگ تاریخی و الهی همواره مورد توجه جامعه قرار گیرد.

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به نقش محرم و فرهنگ عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: از قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ که ریشه در سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) در ماه محرم داشت تا تاسوعای حسینی سال ۱۳۵۷ که زمینه‌ساز فرار رژیم پهلوی شد و همچنین در دوران هشت سال دفاع مقدس، همواره فرهنگ عاشورا و نام امام حسین (ع) الهام‌بخش ملت ایران بوده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای سال‌های اخیر، به‌ویژه شهدای حوادث و نبرد‌های اخیر، اظهار داشت: ملت ایران در طول سال گذشته نیز در حال نبرد با یزیدیان زمان بوده است و یاد و خاطره شهدای عزیز، جانبازان و خانواده‌های آنان را گرامی می‌داریم.