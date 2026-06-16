نهضت عاشورا الگوی جاودان مقابله با ظلم و طاغوت است
نماینده ولیفقیه در لرستان در شورای امر به معروف و نهی از منکر استان، نهضت عاشورا را برجستهترین الگوی مقابله با ظلم و طاغوت دانست و گفت: فرهنگ عاشورا همواره الهامبخش ملت ایران در عرصههای مختلف از پیروزی انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نماینده ولیفقیه در لرستان در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان، ضمن تبریک کسب عنوان استان برتر این ستاد، از تلاشهای دبیر و اعضای ستاد قدردانی کرد و اظهارداشت: این موفقیت حاصل فعالیتهای مستمر، برنامهریزیهای راهبردی و حضور مؤثر اعضای ستاد در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و دینی است.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، با تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ قرآنی افزود: بر اساس جهانبینی توحیدی، اطاعت از قدرتهای زورگو، منحرف و طاغوتی به منزله پذیرش و عبادت آن قدرتهاست و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با قیام خود در برابر نظامی که مصداق طاغوت و مقابله با احکام الهی بود، درخشانترین نمونه عملی توحید و نفی اطاعت از ظالمان را در طول تاریخ به نمایش گذاشت.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه گاهی پیروزی در مقابله با ظلم در کوتاهمدت حاصل میشود و گاهی در بلندمدت آثار خود را نشان میدهد، تصریح کرد: نهضت عاشورا الگویی جاودان برای همه آزادیخواهان جهان است و به همین دلیل هفته امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم قرار گرفته تا این درس بزرگ تاریخی و الهی همواره مورد توجه جامعه قرار گیرد.
امام جمعه خرمآباد با اشاره به نقش محرم و فرهنگ عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: از قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ که ریشه در سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) در ماه محرم داشت تا تاسوعای حسینی سال ۱۳۵۷ که زمینهساز فرار رژیم پهلوی شد و همچنین در دوران هشت سال دفاع مقدس، همواره فرهنگ عاشورا و نام امام حسین (ع) الهامبخش ملت ایران بوده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای سالهای اخیر، بهویژه شهدای حوادث و نبردهای اخیر، اظهار داشت: ملت ایران در طول سال گذشته نیز در حال نبرد با یزیدیان زمان بوده است و یاد و خاطره شهدای عزیز، جانبازان و خانوادههای آنان را گرامی میداریم.
سپس حجت الاسلام مهدوی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، از اجرای برنامههای فرهنگی متنوع در هفته پیش رو خبر داد.
در ادامه علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بر لزوم حفظ حرمت ایام محرم و رعایت شئونات اسلامی تأکید کرد و یادآور شد که دستگاه قضا با هرگونه هتک حرمت برخورد قاطع خواهد کرد.
سردار نعمت الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، نیز با اشاره به نقش هیئتهای مذهبی در تبیین فرهنگ عاشورایی، خواستار نظارت و برنامهریزی دقیقتر بر فعالیتهای این مجموعهها در ایام محرم شد.
در پایان، سایر اعضای ستاد به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود برای ارتقای کیفی برنامههای این هفته پرداختند.