دو نماینده کشورمان در دومین روز از مسابقات جام جهانی بوکس - چین، به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه دومین روز از مسابقات جام جهانی بوکس، مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی مردان، در نخستین مبارزه خود به مصاف نماینده افغانستان رفت.

کاظمی با ارائه یک نمایش کاملاً فنی و کنترل شده، موفق شد با نتیجه قاطع ۵ بر صفر، حریف خود را شکست داده و گام نخست خود را در این رقابت‌ها با موفقیت پشت سر بگذارد. در وزن ۵۵ کیلوگرم، ۲۷ بوکسور از سراسر جهان برای کسب مقام ثبت‌نام کرده‌اند.

پیش از این نیز، در نخستین ساعات امروز، محمد نورانی، بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی با عملکردی بسیار ماهرانه توانست در سه راند پیاپی بر نماینده کشور سوئد غلبه کرده و اولین برد تیم ملی را در این مسابقات رقم بزند.

اما در روز سوم این مسابقات، فردا (چهارشنبه ۲۷ خرداد) مهدی کاظمی در مرحله یک شانزدهم و در دومین مبارزه به مصاف «نبیل ابراهیم» از کشور سوئد خواهد رفت. مسابقات این وزن از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز خواهد شد.

ساینا نقش، نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بانوان کشورمان فردا به مصاف «دارین هرلاندز» از کشور مکزیک خواهد رفت، مبارزات این وزن از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت گویانگ چین آغاز خواهد شد. ۱۴ نفر در این وزن حضور دارند.