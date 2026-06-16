آموزش و پرورش استان مرکزی در پایه‌ یازدهم، ۶ درس و در پایه‌ دوازدهم امتحانات همه دروس را به صورت نهایی و حضوری برگزار می‌کند.

برگزاری حضوری امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم در استان مرکزی

برگزاری حضوری امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم حضوری برگزار می‌شود.

پیرحسینلو افزود: در پایه‌ی یازدهم ۶ درس و در پایه‌ دوازدهم تمام دروس به صورت نهایی و حضوری برگزار خواهد شد.

او گفت: امتحانات دیگر مقاطع تحصیلی با رویکرد حضوری برگزار عهده‌ی شورای مدرسه خواهد بود.

پیرحسینلو افزود: در پایه‌ یازدهم با توجه به اختیار شورای مدرسه، حضوری برگزار شدن امتحانات را برنامه ریزی نمایند.