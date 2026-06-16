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آموزش و پرورش استان مرکزی در پایه یازدهم، ۶ درس و در پایه دوازدهم امتحانات همه دروس را به صورت نهایی و حضوری برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم حضوری برگزار میشود.
پیرحسینلو افزود: در پایهی یازدهم ۶ درس و در پایه دوازدهم تمام دروس به صورت نهایی و حضوری برگزار خواهد شد.
او گفت: امتحانات دیگر مقاطع تحصیلی با رویکرد حضوری برگزار عهدهی شورای مدرسه خواهد بود.
پیرحسینلو افزود: در پایه یازدهم با توجه به اختیار شورای مدرسه، حضوری برگزار شدن امتحانات را برنامه ریزی نمایند.