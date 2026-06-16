یک واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن ضوابط صنفی و قانونی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در شهرستان زیرکوه مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان زیرکوه در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی یک واحد صنفی متخلف را شناسایی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ سلمانی افزود: متصدی این واحد صنفی چندین مرتبه اخطار لازم مبنی بر رعایت موازین قانونی و بهداشتی را دریافت کرده بود و با توجه به اینکه به تذکر‌ها و هشدار‌های پلیس توجهی نکرده پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هماهنگی مرجع قضائی نسبت به مهر و موم این واحد صنف اقدام کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانونی صنفی و بهداشتی که سلامت افراد جامعه را به خطر انداخته، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.