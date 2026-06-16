پخش زنده
امروز: -
هنرمندان صداوسیمای استان قزوین با حضور موفق در جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی کشور، برگ زرین دیگری بر افتخارات هنری این استان افزودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در تازهترین موفقیت هنری استان قزوین، از کتاب گهواره زمین نوشته لیلا روغنگر در برنامهای در تهران رونمایی شد.
این اثر که با تهیهکنندگی حوزه هنری شیراز تولید شده، به روایت زندگی شهید محمد اسلامنسب، فرمانده گردان امام رضا (ع) میپردازد.
همچنین در پنجمین جشنواره ملی پژواک، هنرمندان صداوسیمای مرکز قزوین با آثار درخشان خود به مرحله نهایی راه یافتند.
بهاره کاظمی با نمایش آینه طوبی در میان چهار اثر برتر این جشنواره قرار گرفته و به مرحله نهایی راه یافته است.
یوسفی هم با اثر مسابقه هفتخان که با محوریت پاسداشت زبان فارسی تولید شده، به مرحله نهایی راه یافته است و اکنون در رقابتی تنگاتنگ با ۶ اثر دیگر برای کسب رتبههای برتر قرار دارد.