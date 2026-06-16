وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: صنعت فضایی در دولت چهاردهم صنعتی راهبردی و یکی از اولویت‌ها است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ستار هاشمی در نشست رئیس و مدیران صنعت فضایی که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد افزود: یکی از نقاط قوت در صنعت فضایی کار و فعالیت تیمی است.

وی گفت: دشمن درجریان جنگ رمضان درباره صنعت فضایی دچار خطای محاسباتی شد و فکر می‌کرد با تخریب ساختمان‌ها و پژوهشگاه‌ها توسعه صنعت فضایی متوقف می‌شود.

وزیر ارتباطات خطاب به مدیران این صنعت گفت: فعال نمودن دیپلماسی فناوری یکی از ضرورت‌هایی است که باید در دستور کار صنعت فضایی قرار گیرد؛ پس از جنگ رمضان که با مجاهدت رزمندگان پشت سر گذاشته شد پنجره‌های تازه‌ای به روی کشور گشوده خواهد شد و صنعت فضایی نیز نباید از این فرصت‌ها بی‌بهره باشد.

ستار هاشمی با اشاره به یکی از ماموریت‌های صنعت فضایی کشور ادامه داد: تکمیل منظومه‌های ماهواره‌ای یکی از موضوعات جدی است و ازپنجره‌های گشوده شده پس از جنگ باید در این زمینه استفاده شود.

وی افزود: در این زمینه یک روش آن است که با کشور‌های همسو ارتباط برقرار شود وبرای تکمیل این زنجیره از توانایی آنها بهره گرفته شود و روش دیگر آنکه که با توانمندی متخصصان مجموعه وزارت ارتباطات و صنعت فضایی نسبت به تکمیل منظومه‌های ماهواره‌ای اقدام شود.

وزیر ارتباطات گفت: تامین برق مناطق دور افتاده با استفاده از پنل‌های خورشیدی یکی دیگر از مسائل کشور است، که می‌شود با توانمندی متخصصان مجموعه صنعت فضایی به آن دست یافت.

ستار هاشمی افزود: از دست نرفتن ارتباط با ماهواره‌ها حرکت با اهمیتی در زمان جنگ بود که با تمهیدات متخصصان صنعت فضایی در به کارگیری ایستگاه‌های سیار زمینی و جابجایی تجهیزات میسر شد.

وی در پایان گفت: اگر کاربردی سازی در صنعت فضایی را مطرح می‌کنیم، باید مباحثی همچون کشاورزی هوشمند مدیریت منابع آبی و تجاری سازی طرح‌ها در نظر گرفته‌اند شود و این جز با همت متخصصان صنعت فضایی ممکن نیست.