به مناسبت سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تاب آوری کادر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران فیلم نیم شب را با حضور رئیس جمهور و عوامل فیلم ویژه کارکنان و اعضای‌هیأت‌علمی و دانشجویان این دانشگاه اکران کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ اکران فیلم نیم شب ساخته محمد حسین مهدویان به مناسبت سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و‌تاب آوری کادر درمان با حضور ویژه مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و جمعی از مسئولین وزارت بهداشت و سازندگان این فیلم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

در مراسم اکران این فیلم جمعی از کادر درمان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به همراه خانواده های آنها نیز حضور داشتند.

جنگ ایران و رژیم صهیونیستی یا جنگ ۱۲ روزه، درگیری مسلحانه‌ای بود که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۳ تیر همان سال ادامه یافت. این جنگ با حملات غافلگیرانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد و با پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی و پشتیبانی جبهه مقاومت به یک نبرد منطقه‌ای تبدیل گردید.

در این ایام همه به ویژه تیم سلامت در تمامی حوزه‌ها و سطوح اعم از پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص و همچنین دستیاران، پرستاران، پرسنل ادارای و انتظامی با قوت پای کار بودند و به مردم خدمت ارائه دادند.