به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار همزمان با دومین روز از هفته صرفه‌جویی در مصرف آب با عنوان «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف»، بر نقش محوری خانواده در مدیریت مصرف آب و آموزش نسل آینده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خانواده نخستین محیطی است که الگو‌های رفتاری و سبک زندگی در آن شکل می‌گیرد، گفت: آموزش صحیح فرزندان در زمینه مصرف بهینه آب از سنین کودکی، زمینه‌ساز تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر و آگاه نسبت به حفظ منابع حیاتی کشور است.

علمدار افزود: مادران و والدین به عنوان مهم‌ترین الگو‌های رفتاری فرزندان، نقش تعیین‌کننده‌ای در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی دارند و می‌توانند با آموزش‌های ساده و رفتار‌های روزمره، ارزش آب و ضرورت حفاظت از این سرمایه ملی را به فرزندان منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب تنها یک وظیفه فردی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است که از محیط خانواده آغاز می‌شود و به تمامی بخش‌های جامعه تسری می‌یابد و خانواده‌های هوشمند با اصلاح الگوی مصرف، علاوه بر کاهش هدررفت آب، نقش مؤثری در تأمین پایداری منابع آبی برای نسل‌های آینده ایفا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به شعار هفته صرفه‌جویی در مصرف آب با عنوان «آب، سرمایه مشترک» تصریح کرد: حفاظت از منابع آبی نیازمند مشارکت همگانی است و خانواده‌ها به عنوان کوچک‌ترین و در عین حال اثرگذارترین نهاد اجتماعی، می‌توانند پیشگام ترویج فرهنگ مصرف بهینه و مسئولانه آب در جامعه باشند.