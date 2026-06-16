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رئیس پلیس راهور فراجا گفت: ارتقای ایمنی حملونقل و کاهش تصادفات نیازمند مشارکت و هماهنگی بینبخشی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا بر ضرورت نقشآفرینی همه دستگاههای مسئول در ارتقای ایمنی حملونقل و ترافیک تأکید کرد و گفت: از اقدامات دولت و بهویژه وزارتخانههای بهداشت، راه و شهرسازی و کشور در تدوین و تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی حملونقل،قدردانی میکنم.
وی موضوع ایمنی ترافیک را مقولهای چندوجهی دانست و تصریح کرد: ساماندهی و بهبود وضعیت ایمنی ترافیک تنها با مشارکت مؤثر و هماهنگ تمامی سازمانها و نهادهای مسئول و ذیربط امکانپذیر خواهد بود.
رئیس پلیس راهور فراجا به برخی از مهمترین مطالبات و انتظارات پلیس راهور اشاره کرد و افزود: ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل اطلاعات پزشکی و درمانی متقاضیان دریافت گواهینامه و رانندگان، تعیین تکلیف اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی حملونقل، توجه ویژه به استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه و انجام تستهای اجباری، همچنین بازنگری و بهروزرسانی جدول جرایم و تخلفات رانندگی به عنوان مداخلات اثربخش در ارتقای ایمنی حمل و نقل کشور و کاهش بار تصادفات ترافیکی ضروری است.