به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، علی افشانی گفت:: اعضای بدن «مهرداد مشرفی»، جوان ۲۵ ساله بوکانی که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش در بیمارستان امام خمینی ارومیه اهدا و موجب نجات جان سه بیمار نیازمند پیوند کلیه و کبد شد.

وی افزود: این سومین مورد اهدای عضو، هفته جاری در استان است؛ پیش‌تر نیز اعضای بدن دو بانوی اهل ارومیه و سلماس به بیماران نیازمند پیوند اهدا شده بود.