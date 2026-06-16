رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف محصولات پلیمری، توسعه اقتصاد چرخشی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و این اقدامات را از الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سمیه رفیعی در نشست تخصصی بازنگری الگوی مصرف محصولات پلیمری (پلاستیکی) با اشاره به آسیب دیدن برخی واحد‌های تولیدی و پتروشیمی کشور در تحولات اخیر، گفت: مدیریت مصرف و کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی از مهم‌ترین راهکار‌هایی است که می‌تواند فشار بر واحد‌های تولیدی را کاهش داده و زمینه افزایش صادرات و ارزآوری را فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی بازنگری در الگوی مصرف محصولات پلیمری افزود: با فرارسیدن ماه محرم و افزایش استفاده از ظروف یکبارمصرف در هیئت‌های مذهبی، برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت هیئت‌ها، اصناف، مدیران میادین و دانشگاهیان به منظور مدیریت مصرف پلاستیک و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از این محصولات در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین درباره اجرای قانون ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌ها گفت: با وجود تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط در سال‌های گذشته، این مقررات به دلیل ضعف در اجرا به طور کامل عملیاتی نشده است؛ در حالی که مصرف بی‌رویه کیسه‌های پلاستیکی علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی، آثار زیان‌باری بر محیط زیست و مدیریت پسماند دارد.

رفیعی از تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان امور مالیاتی، مرکز امور اصناف و کمیسیون‌های مجلس برای پیگیری اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط خبر داد و افزود: حمایت از صنایع بازیافت، ایجاد مشوق‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های کاهش مصرف پلاستیک با جدیت دنبال می‌شود.