مسئولان و متولیان ورزش کهگیلویه و بویراحمد برای ارتقاء رتبه‌بندی ورزش جانبازان و توان‌یابان تلاش بیشتری داشته باشند.



رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در این مجمع گفت: این نشست به‌منظور ارائه گزارش عملکرد سالانه هیأت استان و همچنین بررسی فعالیت‌های هیأت‌های شهرستانی در حوزه ورزش جانبازان و توان‌یابان برگزار می‌شود. لویه و بویراحمد ، مجمع سالانه هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان فدراسیون، مدیران استانی و رؤسای هیأت‌های شهرستانی برگزار شد.رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در این مجمع گفت: این نشست به‌منظور ارائه گزارش عملکرد سالانه هیأت استان و همچنین بررسی فعالیت‌های هیأت‌های شهرستانی در حوزه ورزش جانبازان و توان‌یابان برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

جلیل کوهپایه‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش افراد دارای معلولیت افزود: امیدواریم با مشارکت بیشتر بخش خصوصی و خیران، زمینه گسترش ورزش جانبازان و توان‌یابان در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور فراهم شود تا شاهد موفقیت‌های بیشتر و حضور گسترده‌تر این قشر در فعالیت‌های ورزشی باشیم.

وی با اشاره به فعالیت هیأت‌های استانی در رشته‌های مختلف بیان کرد: در حال حاضر هیأت‌های ورزش جانبازان و توان‌یابان در هشت رشته پارالمپیکی مطابق با برنامه‌های فدراسیون فعالیت دارند و در کنار آن، چند رشته غیرپارالمپیکی نیز در دو بخش معلولیت‌های جسمی و ذهنی دنبال می‌شود.

کوهپایه‌زاده افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد نیز همانند سایر استان‌های کشور در بخش مردان و زنان در این رشته‌ها فعالیت دارد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ گفت: جایگاه استان کهگیلویه و بویراحمد در رتبه‌بندی ورزش جانبازان و توان‌یابان مطلوب نیست و لازم است مسئولان و متولیان ورزش استان برای ارتقای این جایگاه تلاش بیشتری داشته باشند.