نایب رئیس مجلس شوار اسلامی باسفر به شهرستان محلات از منازل مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان بازدید و بر بازسازی آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نایب رئیس مجلس شوار اسلامی باسفر به شهرستان محلات از منازل مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان بازدید و بر بازسازی آن‌ها در اسرع وقت تاکید کرد.

آقای نیکزاد در اجتماع شبانه مردم با انقاد از سیاست‌های آمریکا در منطقه گفت: آمریکا با محاسبات نادرست تصور می‌کرد می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را وادار به تسلیم کند، اما ملت ایران و نیرو‌های مسلح کشور این تصور را باطل کردند.

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در نشست شورای آموزش و پرورش ساوه حسینی فرماندار با تاکید بر توسعه‌ عدالت آموزشی با افزایش فضا‌های آموزشی از افتتاح ۱۰۰ کلاس درس جدید تا پایان سال در این شهرستان خبر داد.

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در مراسمی کلینیک دندانپزشکی شهر میلاجرد با حضور مسئولان شهرستان افتتاح شد.