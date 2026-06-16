کادر فنی تیم هاکی چمن امید ایران، فهرست نهایی ۱۸ نفره بازیکنان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا - قزاقستان را مشخص کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کادر فنی تیم هاکی چمن امید کشورمان پس از برگزاری چهار مرحله اردوی آماده‌سازی، فهرست نهایی ۱۸ نفره اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا - قزاقستان را مشخص کرد.

فدراسیون هاکی با وجود شرایط سخت و محدودیت‌های موجود ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، توانست با برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، چهار اردوی آماده‌سازی را برای تیم ملی با سطحی مناسب و قابل قبول برگزار کند تا ملی‌پوشان کشورمان با آمادگی کامل راهی رقابت‌های مهم قاره‌ای شوند.

بر این اساس، آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم هاکی چمن امید ۲۶ تا ۲۹ خرداد در شهر نقده برگزار خواهد شد و پس از پایان این اردو، ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم تالدیکورگان قزاقستان می‌شوند.

این رقابت‌ها با حضور ۸ تیم ایران، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، سریلانکا، کره جنوبی، تایلند و اندونزی ۲ تا ۱۰ تیر برگزار می‌شود.

مسعود بهلولی، سرمربی تیم هاکی چمن امید، اسامی ۱۸ بازیکن اعزامی به این رقابت‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. مهدی سلیمی

۲. محسن کاظمی

۳. اشکان ذوالفقارخانیان

۴. سیدمحمدمهدی منوری

۵. محمد رشیدی

۶. علیرضا تقی‌تاش

۷. امیررضا خلجی

۸. پارسا رجبی

۹. مهیار محمدی

۱۰. محمد پویا

۱۱. مهدی گلستان

۱۲. نیما مصلحی

۱۳. محمدرضا بازرسان

۱۴. امیرحسین شاهی

۱۵. یوسف عابدینی

۱۶. بنیامین نیرومندتبار

۱۷. محمدطا‌ها زارعی

۱۸. محمدهادی نظری