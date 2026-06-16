اعتراف زاکربرگ به اشتباه در مسیر تحول هوش مصنوعی متا
مدیرعامل متا برای نخستین بار پذیرفت که بازسازی گسترده این شرکت برای تمرکز بر هوش مصنوعی با خطاهای استراتژیک و نارضایتی شدید داخلی همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مارک زاکربرگ در یادداشتی خطاب به کارکنان متا (کمپانی مادر فیسبوک و اینستاگرام) ، از اشتباهات صورت گرفته در فرآیند تبدیل این کمپانی به یک سازمان «هوش مصنوعیمحور» پرده برداشت.
این تحولات که منجر به اخراج ۱۰ درصد از نیروی کار و جابهجایی هزاران کارمند به پروژههای آموزشیایآی شده، فشار بیسابقهای را به بدنه مدیریتی شرکت وارد کرده است؛ به طوری که در ساختار جدید، هر مدیر مسئولیت نظارت بر ۵۰ کارمند را بر عهده دارد.
زاکربرگ ضمن اعتراف به عدم شفافیت در ارتباطات داخلی، هشدار داد که آینده صنعت هوش مصنوعی همچنان غیرقابل پیشبینی است.
با وجود وعده وی مبنی بر توقف تعدیل نیروهای سراسری در سال جاری، گزارشها حاکی از آن است که تغییرات ساختاری اخیر ممکن است در نهایت سرنوشت شغلی ۲۰ درصد از کارکنان متا را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرعامل متا تأکید کرد که هزینههای گزاف زیرساختهای محاسباتی، این شرکت را ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت میان سرمایهگذاری فنی و مدیریت نیروی انسانی کرده است.