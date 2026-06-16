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سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت مستمری خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران از عصر روز چهارشنبه ۲۷ خرداد آغاز میشود و تا ۳۱ خرداد ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت مستمری خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران از عصر روز چهارشنبه ۲۷ خرداد خبر داد.
فرآیند واریز مستمریها از عصر فردا آغاز شده و تا پایان روز ۳۱ خردادماه ادامه خواهد داشت.
این سازمان همچنین اعلام کرد: افزایش سالانه مستمریها مطابق مصوبه شورایعالی کار در پرداخت خردادماه اعمال شده است. بر این اساس، مستمری حداقلبگیران با افزایش ۶۰ درصدی و مستمری سایر سطوح مزدی با افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان همراه خواهد بود.
همچنین افزایش ۳۰ درصدی مرحله سوم قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز به صورت همزمان در مستمری خردادماه اعمال شده است.
سازمان تأمین اجتماعی درباره زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش مستمری فروردین و اردیبهشتماه اعلام کرد که زمان و نحوه پرداخت این مطالبات متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.