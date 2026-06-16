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پلیس فتا قزوین نسبت به کلاهبرداریهای اینترنتی از طریق لینکهای جعلی هشدار داد. اخیراً ۴۵۰ میلیون تومان از حساب یک شهروند پس از کلیک روی لینک آلوده سرقت شد که با پیگیری پلیس، وجوه بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس فتا استان در خبر 20 شبکه قزوین گفت:رئیس پلیس فتا قزوین با اشاره به گسترش شیوههای جدید کلاهبرداری اینترنتی، نسبت به کلیک کردن روی لینکهای ناشناس و مشکوک هشدار داد.
سرهنگ میرزاپور با بیان اینکه برخی مجرمان سایبری با ارسال پیام از شمارههای شخصی و با عنوانهایی مانند یارانه، معیشت، سهام عدالت و کمکهای حمایتی، کاربران را به صفحات جعلی هدایت میکنند، گفت این صفحات برای تخلیه حسابهای بانکی طراحی شدهاند.
به گفته وی، در یکی از پروندههای اخیر، ۴۵۰ میلیون تومان از حساب یک شهروند برداشت شده بود که با پیگیری پلیس، منبع آن شناسایی و وجه بازگردانده شد.
رئیس پلیس فتا قزوین از شهروندان خواست پیامهای مشکوک را حذف کنند و در صورت کلیک روی لینک آلوده، فوراً با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.