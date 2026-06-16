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سازمان ورزش شهرداری تهران، مراسم «ایران قهرمان» را یکشنبه ۳۱ خردادماه، از ساعت ۲۱ تا ۲۴، در ورزشگاه بدر منطقه ۱۸ برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد تلفیقی از برنامههای عزاداری به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و پخش زنده دیدار تیمهای ملی ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ است و با حضور رایگان همه اقشار شهروندی از جمله کودکان کار و آسیبدیدگان اجتماعی همراه خواهد بود.
همزمان با شب هفتم ماه محرم الحرام و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) ویژه برنامه «ایران قهرمان» در ورزشگاه بدر واقع در منطقه ۱۸ پایتخت برگزار میشود؛ تلفیقی معنادار از آیینهای مذهبی و شور و حال ورزشی.
به گفته محمد مشهدی یاری سرپرست معاونت اماکن و فضاهای ورزشی، استادیوم بدر، روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، از ساعت ۲۱ تا ۲۴ میزبان عموم شهروندان تهرانی خواهد بود.
وی ادامه داد: در این برنامه، ابتدا آیینهای عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان با حضور مداحان برگزار خواهد شد.