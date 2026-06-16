به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد تلفیقی از برنامه‌های عزاداری به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و پخش زنده دیدار تیمهای ملی ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ است و با حضور رایگان همه اقشار شهروندی از جمله کودکان کار و آسیب‌دیدگان اجتماعی همراه خواهد بود.

همزمان با شب هفتم ماه محرم الحرام و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) ویژه برنامه «ایران قهرمان» در ورزشگاه بدر واقع در منطقه ۱۸ پایتخت برگزار می‌شود؛ تلفیقی معنادار از آیین‌های مذهبی و شور و حال ورزشی.

به گفته محمد مشهدی یاری سرپرست معاونت اماکن و فضاهای ورزشی، استادیوم بدر، روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، از ساعت ۲۱ تا ۲۴ میزبان عموم شهروندان تهرانی خواهد بود.

وی ادامه داد: در این برنامه، ابتدا آیین‌های عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان با حضور مداحان برگزار خواهد شد.