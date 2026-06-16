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با آغاز ماه محرم، مردم استان ایلام با حضوری گستردهتر از گذشته در تجمعات شبانه شرکت کردهاند و فضای شهرها رنگ و بوی عاشورا گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ همزمان با آغاز ماه محرم، حال و هوای تجمعات مردمی در سراسر استان رنگ و بوی عاشورا به خود گرفته است، مردمی که در شبهای گذشته با الهام از مکتب امام حسین (ع) در برابر دشمن متجاوز ایستادگی کرده و خیابانها را ترک نکرده بودند، اکنون با حضوری پرشورتر از سالهای گذشته به استقبال مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) رفتهاند.
در جایجای استان، مراسم سوگواری برپا شده و دلها بار دیگر در سوگ کربلا و یاد حماسه و آزادگی امام حسین (ع) میتپد.