به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حبیبی در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی معابر استان، با تقدیر از اقدامات بهزیستی و دبیرخانه مناسب‌سازی استان گفت: در هرگونه تعمیر، بازسازی یا ساخت‌وساز جدید، اصول مناسب‌سازی باید از مرحله طراحی لحاظ شود تا نواقص گذشته تکرار نشود.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان اضافه کرد: ساختمان‌های عمومی، مراکز درمانی، بانک‌ها و اماکن خدماتی، ملزم به فراهم‌سازی شرایط استفاده آسان برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان هستند.

مدیرکل بهزیستی کردستان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر فرمانداران و شهرداران در جلسات ستاد مناسب‌سازی گفت: تصمیم‌سازی‌های این حوزه باید با مشارکت مستقیم مدیران شهرستانی انجام شود تا برنامه‌های اجرایی با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

رسولی اظهار داشت: درجلسات کمیته تخصصی مناسب‌سازی، پیشنهاد‌ها و موضوعات تخصصی دستگاه‌ها بررسی و جمع‌بندی شده و در جلسه ستاد مطرح خواهد شد تا پس از تصویب، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

در ادامه هر کدام از اعضای جلسه به بیان دیدگاه‌های خود درزمینه ساماندهی و مناسب سازی معابر و اداره مربوطه جهت رفاه حال معلولان پرداختند.