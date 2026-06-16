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معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: مناسب سازی میتواند یکی از مهمترین شاخصهای سنجش میزان رضایتمندی و اثرگذاری عملکرد مدیران باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حبیبی در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی معابر استان، با تقدیر از اقدامات بهزیستی و دبیرخانه مناسبسازی استان گفت: در هرگونه تعمیر، بازسازی یا ساختوساز جدید، اصول مناسبسازی باید از مرحله طراحی لحاظ شود تا نواقص گذشته تکرار نشود.
معاون امور عمرانی استاندار کردستان اضافه کرد: ساختمانهای عمومی، مراکز درمانی، بانکها و اماکن خدماتی، ملزم به فراهمسازی شرایط استفاده آسان برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان هستند.
مدیرکل بهزیستی کردستان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر فرمانداران و شهرداران در جلسات ستاد مناسبسازی گفت: تصمیمسازیهای این حوزه باید با مشارکت مستقیم مدیران شهرستانی انجام شود تا برنامههای اجرایی با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
رسولی اظهار داشت: درجلسات کمیته تخصصی مناسبسازی، پیشنهادها و موضوعات تخصصی دستگاهها بررسی و جمعبندی شده و در جلسه ستاد مطرح خواهد شد تا پس از تصویب، برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود.
در ادامه هر کدام از اعضای جلسه به بیان دیدگاههای خود درزمینه ساماندهی و مناسب سازی معابر و اداره مربوطه جهت رفاه حال معلولان پرداختند.