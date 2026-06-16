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نماینده مردم اردکان در مجلس: بر اساس شناسنامه زیستمحیطی واحدهای صنعتی، هر واحد باید پاسخگوی سهم خود در آلودگی این شهرستان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان در نشست به مناسبت هفته محیط زیست گفت: قرار ما با مردم اردکان این بود که اگر واحدی به الزامات محیط زیستی و سلامت مردم توجه نکند، از تمامی ظرفیتهای قانونی از جمله جرایم مالیاتی، عوارض آلایندگی و سایر ابزارهای نظارتی برای برخورد با آن استفاده شود که این روند، بدون اغماض و ملاحظه در حال انجام است.
نایبرئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در پاسخ به حساسیتهای محیطزیستی مردم شهرستان، صدور مجوز طرحهای توسعهای واحدهای صنعتی آلاینده متوقف و پایشها در این دوره تشدید شده است.
وی با اشاره به تمرکز واحدهای آلاینده در دشت یزد ـ اردکان در دهههای گذشته، افزود: همچنان مهمترین دغدغۀ استان و شهرستان موضوع آلایندههاست، اما امروز عزم مشترکی میان دستگاههای تقنینی، نظارتی و اجرایی برای کاهش آلودگی شکل گرفته است.
پوردهقان با تقدیر از تشکیل و استقرار پلیس محیط زیست در محور عقدا ـ مهریز و پایش مستمر آلایندهها، یادآور شد: در کنار حمایت از واحدها برای حفظ اشتغال و تولید، برخورد قانونی با متخلفان با همکاری محیط زیست و دستگاه قضایی دنبال میشود.
وی اظهار داشت: اکنون شناسنامه مسائل محیط زیستی واحدهای تولیدی شهرستان تهیه شده و برای هر واحد مسئولیتهای مشخصی در زمینه کاهش آلایندگی تعریف شده است تا گامی موثر در مسیر بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه برداشته شود.