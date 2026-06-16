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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: ۴۸۸ بنگاه اقتصادی در طرح حمایت از اشتغال و پرداخت تسهیلات در شرایط اضطرار ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، حبیب تربتی افزود: بنگاههای کوچک (۱ تا۱۰ نفر) بخش قابل توجهی از متقاضیان را تشکیل میدهند.
وی تصریح کرد: در گام نخست، بنگاههای دارای۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمه شده از طریق سامانه کات امکان ثبت درخواست و انتخاب مؤسسه عامل و شعبه موردنظر خود را دارند و در گام بعدی، فرآیند حمایت از بنگاههای دارای بیش از۵۰ نفر نیروی کار نیز در قالب مرحلهای مستقل طراحی و اجرا شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: درحال حاضر، فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات معرفیشدگان با همکاری بانکها و مؤسسات عامل در جریان است و روند پرداختها بهصورت مستمر در حال افزایش است که پیشبینی میشود اجرای کامل این طرح نقش مؤثری در حفظ صدها هزارفرصت شغلی، افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی کشور داشته باشد.
تسهیلات اعطایی به هر فرد شاغل در هر بنگاه برای هر ماه برابر ۲۲۰ میلیون ریال با نرخ ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶ ماهه است.