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فرمانده انتظامی ممسنی از شناسایی و انهدام یک باند حرفهای قاچاق خودرو و جعل اسناد در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز و در راستای پیگیری یک فقره پرونده جعل اسناد خودروهای خارجی و مقابله با باندهای قاچاق سازمانیافته، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ممسنی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفهای شدند.
او افزود: در جریان این عملیات، پنج نفر از متهمان اصلی پرونده دستگیر شدند و یک دستگاه خودروی لکسوس قاچاق توقیف شد که براساس بررسیهای فنی و کارشناسی، مشخص شد خودروی مذکور از نوع سند نمره بوده و با استفاده از اسناد جعلی، جایگزین خودروی اصلی شده است و شمارههای بدنه خودرو به صورت دستکوب و قطعهگذاری تغییر یافته تا با اسناد جعلی تطبیق داده شود.
فرمانده انتظامی ممسنی بیان کرد: بنا بر نظر کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده، ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ یوسفی در پایان گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.