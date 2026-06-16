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فراق یکساله از دو شهید رسانه

یک سال از آن روز تلخ میگذرد، روزی که در حمله به صدا و سیما دو همکار رسانه‌ای در مسیر انجام وظیفه به شهادت رسیدند. روایتی از یکسال فراق نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی را در این گزارش ببینید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۱۸:۱۵
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برچسب ها: جنگ دوازده روزه ، ساختمان شیشه ای صدا وسیما ، شهدای رسانه
 