فراق یکساله از دو شهید رسانه

یک سال از آن روز تلخ میگذرد، روزی که در حمله به صدا و سیما دو همکار رسانه‌ای در مسیر انجام وظیفه به شهادت رسیدند. روایتی از یکسال فراق نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی را در این گزارش ببینید.