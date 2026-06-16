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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی در بخش ماژین دره شهر، بر تکریم خانوادههای شهدا و تداوم راه شهیدان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین «اله نور کریمیتبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، در دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی در بخش ماژین دره شهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از صبر، استقامت و ایثار خانوادههای آنان تجلیل کرد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانوادههای آنان، ادامه راه شهیدان را ضامن عزت، استقلال و اقتدار کشور دانست.
شهید «سیروس خنجری» از نیروهای هوافضای سپاه، شهید «سینا ستاروند» از نیروهای مرزبانی، در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ، و همچنین شهید «دانیال رحیمی» از سبزپوشان نیروی انتظامی و شهید «علیاصغر زینی وند» از نیروهای مرزبانی، در جریان جنگ تحمیلی رمضان، به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند.